Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Туле умер один из строителей, упавших с пятого этажа

9.6.2021 13:15

Фото: smi2.net



В одной из больниц Тулы скончался мужчина, госпитализированный накануне, 8 июня, после падения с пятого этажа.



ЧП случилось при строительстве здания на территории Ленинского района городского округа Тулы.



Как рассказала официальный представитель регионального СУ СКР Зинаида Каминская, накануне в больницу были экстренно доставлены трое строителей. Мужчины получили тяжелые травмы в результате падения с пятого этажа. Один из пострадавших вскоре скончался, несмотря на оказанную медиками помощь.



Состояние двух других строителей, 1965 и 1987 г.р., врачи оценивают как тяжелое, пояснила Каминская. По ее словам, умерший мужчина 1971 г.р. получил наиболее серьезные повреждения. Обстоятельства трагического происшествия устанавливают следователи.



По данным СКР, рабочие упали с пятого этажа строящегося жилого дома на улице Аркадия Шипунова (поселок Левобережный). После случившегося строителей доставили в Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Ваныкина.



Следственные органы ранее уже приняли решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности во время строительных или других работ). Круг лиц, которые должны были нести ответственность за соблюдение требований техники безопасности, устанавливается.



Автор: Злата Богатова

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