|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Туле умер один из строителей, упавших с пятого этажа
9.6.2021 13:15
Фото: smi2.net
В одной из больниц Тулы скончался мужчина, госпитализированный накануне, 8 июня, после падения с пятого этажа.
ЧП случилось при строительстве здания на территории Ленинского района городского округа Тулы.
Как рассказала официальный представитель регионального СУ СКР Зинаида Каминская, накануне в больницу были экстренно доставлены трое строителей. Мужчины получили тяжелые травмы в результате падения с пятого этажа. Один из пострадавших вскоре скончался, несмотря на оказанную медиками помощь.
Состояние двух других строителей, 1965 и 1987 г.р., врачи оценивают как тяжелое, пояснила Каминская. По ее словам, умерший мужчина 1971 г.р. получил наиболее серьезные повреждения. Обстоятельства трагического происшествия устанавливают следователи.
По данным СКР, рабочие упали с пятого этажа строящегося жилого дома на улице Аркадия Шипунова (поселок Левобережный). После случившегося строителей доставили в Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Ваныкина.
Следственные органы ранее уже приняли решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности во время строительных или других работ). Круг лиц, которые должны были нести ответственность за соблюдение требований техники безопасности, устанавливается.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|