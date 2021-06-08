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Блогер Хованский задержан по делу о пропаганде терроризма
11:19
Фото: echo.msk.ru
Правоохранительные органы Петербурга задержали видеоблогера Юрия Хованского, передают российские СМИ.
Со ссылкой на собственные информированные источники агентство "Интерфакс" сообщает, что речь идет о пропаганде терроризма.
Как стало известно, в отношении Юрия Хованского возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также оправдание или пропаганда терроризма). В рамках начатого расследования видеоблогер был задержан.
По предварительным данным, основанием для уголовного дела послужила блогерская деятельность Хованского, пояснил источник. Официального подтверждения этой информации пока еще не последовало.
31-летний Хованский, в прошлом певший под гитару, в последнее время также получил известность как рэп-исполнитель. Два года назад он стал помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова. Сейчас на канал блогера подписано 4,4 млн человек.
По данным СМИ, внимание правоохранителей привлекла песня о жертвах Норд-Оста, которую в прошлом исполнял Хованский. Примерно год назад кадры появились в одном из неофициальных пабликов. Ранее Хованский признавался, что за эту песню ему стыдно.
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