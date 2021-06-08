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В Тобольске трое подростков попали в реанимацию, отравившись таблетками
8.6.2021 10:09
Фото: enlineadirecta.info
Правоохранительные органы Тюменской области проводят проверку по факту ЧП в Тобольске, где трое подростков отравились лекарственным препаратом.
По данным регионального СУ СКР, несовершеннолетние были экстренно госпитализированы накануне вечером.
В ведомстве пояснили, что все трое подростков сейчас находятся в отделении реанимации. В ходе начатого разбирательства уже установлено, что юные пациенты принимали некие лекарственные средства.
Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки. Специалисты продолжают выяснять обстоятельства случившегося.
Как передают местные СМИ со ссылкой на комментарий департамента здравоохранения области, состояние всех подростков врачи сейчас оценивают как тяжелое. Какой препарат могли употребить несовершеннолетние, пока не уточняется.
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