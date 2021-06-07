Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названа причина пожара в Тайшете, где погибли отец и двое детей

7.6.2021 18:27

Фото: vk.com



Короткое замыкание холодильника стало причиной возгорания на улице Орджоникидзе города Тайшета в Иркутской области.



Накануне ночью при пожаре в частном доме там погибли 24-летний мужчина и двое его детей.



Следственные органы региона по факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).



По мнению специалистов, причиной пожара стало короткое замыкание холодильника, который был включен в электросеть. Информация поступила от представителей ГУ МЧС по Иркутской области, передает агентство "Интерфакс". В ведомстве пояснили, что очаг возгорания находился на веранде, поэтому огонь отрезал людям путь к эвакуации.



В ходе начатой проверки следователи выяснили, что в момент ЧП дети пяти и полутора лет находились без присмотра. Мать оставила их одних, чтобы встретиться с подругой. Примерно в четыре часа утра ей позвонил бывший муж и рассказал о пожаре.



Супруги разошлись, после чего мужчина проживал в другом месте. По версии следствия, отец попытался спасти детей. Он погиб, как только оказался внутри дома.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 128

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 00:24 Судья рассказала о свидетельских показаниях по делу катастрофы MH17

Судья рассказала о свидетельских показаниях по делу катастрофы MH17 7.6.2021 11:34 На юге Пакистана 36 человек погибли при столкновении поездов

На юге Пакистана 36 человек погибли при столкновении поездов 7.6.2021 11:18 Народная артистка России Римма Волкова погибла под Петербургом

Народная артистка России Римма Волкова погибла под Петербургом 7.6.2021 01:05 В Пакистане 8 человек погибли при падении фургона в ущелье

В Пакистане 8 человек погибли при падении фургона в ущелье 6.6.2021 21:29 В Татарстане компания подростков попала в смертельное ДТП