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Названа причина пожара в Тайшете, где погибли отец и двое детей
7.6.2021 18:27
Фото: vk.com
Короткое замыкание холодильника стало причиной возгорания на улице Орджоникидзе города Тайшета в Иркутской области.
Накануне ночью при пожаре в частном доме там погибли 24-летний мужчина и двое его детей.
Следственные органы региона по факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
По мнению специалистов, причиной пожара стало короткое замыкание холодильника, который был включен в электросеть. Информация поступила от представителей ГУ МЧС по Иркутской области, передает агентство "Интерфакс". В ведомстве пояснили, что очаг возгорания находился на веранде, поэтому огонь отрезал людям путь к эвакуации.
В ходе начатой проверки следователи выяснили, что в момент ЧП дети пяти и полутора лет находились без присмотра. Мать оставила их одних, чтобы встретиться с подругой. Примерно в четыре часа утра ей позвонил бывший муж и рассказал о пожаре.
Супруги разошлись, после чего мужчина проживал в другом месте. По версии следствия, отец попытался спасти детей. Он погиб, как только оказался внутри дома.
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