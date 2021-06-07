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Зонд Juno приблизится к крупнейшему спутнику Юпитера
7.6.2021 17:11
Фото: toposrednik.ru
Космический аппарат NASA Juno сегодня пролетит рядом с Ганимедом - крупнейшим спутником Юпитера, передает The Daily Mail.
Зонд будет находиться на расстоянии около 1038 км от этого небесного тела.
Предполагается, что Juno пролетит мимо Ганимеда со скоростью 19 км/с, собрав при этом сведения о составе и температуре спутника. Зонду потребуется около двадцати пяти минут, чтобы из точки света превратиться в видимый диск, а потом обратно в точку света, отмечается в публикации. За это время бортовой тепловизор JunoCam сможет зафиксировать пять локаций на Ганимеде.
Ганимед является самым большим спутником Солнечной системы и единственным, кто имеет собственное магнитное поле. Диаметр этого небесного тела составляет около 5,2 тыс. км, превышая размеры Меркурия и Плутона.
В прошлом ученые уже выяснили, что в центре Ганимеда имеется сфера из металлического железа. Он является ядром, генерирующим магнитное поле. Затем идут слои из камня (мантию) и льда. Толщина внешней оболочки составляет около 800 км.
Ранее ученые открыли звезду, которая находится на расстоянии 16 тыс. световых лет от Солнечной системы. По мнению исследователей, красный гигант может считаться одной из древнейших звезд Вселенной, известных современной науке. Объект ученые отнесли ко второму поколению звезд, которые появились во Вселенной после Большого взрыва.
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