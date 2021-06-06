Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Народная артистка России Римма Волкова погибла под Петербургом

11:18

Фото: vk.com



Народная артистка России, певица и педагог Римма Волкова погибла в дорожной аварии, случившейся вчера под Петербургом, сообщает ТАСС.



Обстоятельства смертельного ДТП выясняет полиция.



Народная артистка России Римма Волкова в прошлом более четверти века проработала в Мариинском театре. В последнее время она преподавала вокал в музыкальной школе им. Римского-Корсакова.



На странице учебного заведения появилось сообщение о трагической гибели артистки. По словам коллег, 80-летняя Римма Степановна "была искренне предана своему делу", у нее всегда был большой класс, на протяжении долгих лет она возглавляла вокальный отдел и успела воспитать много замечательных выпускников.



По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, смертельная авария случилась накануне, 6 июня, около 17:30 по московскому времени. На 42-м км трассы Петергоф - Кейкино (Ломоносовский район) столкнулись автомобили Peugeot Boxer и Datsun. В полиции пояснили, что 48-летний водитель первой машины допустил выезд на встречную полосу.



Мужчина, управлявший Datsun, и его 80-летняя пассажирка от полученных ранений погибли на месте. В больницу с травмами были доставлены 59-летняя женщина из того же автомобиля и 61-летний водитель Peugeot. Обстоятельства трагического происшествия выясняют специалисты.



Автор: Злата Богатова

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