|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Народная артистка России Римма Волкова погибла под Петербургом
11:18
Фото: vk.com
Народная артистка России, певица и педагог Римма Волкова погибла в дорожной аварии, случившейся вчера под Петербургом, сообщает ТАСС.
Обстоятельства смертельного ДТП выясняет полиция.
Народная артистка России Римма Волкова в прошлом более четверти века проработала в Мариинском театре. В последнее время она преподавала вокал в музыкальной школе им. Римского-Корсакова.
На странице учебного заведения появилось сообщение о трагической гибели артистки. По словам коллег, 80-летняя Римма Степановна "была искренне предана своему делу", у нее всегда был большой класс, на протяжении долгих лет она возглавляла вокальный отдел и успела воспитать много замечательных выпускников.
По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, смертельная авария случилась накануне, 6 июня, около 17:30 по московскому времени. На 42-м км трассы Петергоф - Кейкино (Ломоносовский район) столкнулись автомобили Peugeot Boxer и Datsun. В полиции пояснили, что 48-летний водитель первой машины допустил выезд на встречную полосу.
Мужчина, управлявший Datsun, и его 80-летняя пассажирка от полученных ранений погибли на месте. В больницу с травмами были доставлены 59-летняя женщина из того же автомобиля и 61-летний водитель Peugeot. Обстоятельства трагического происшествия выясняют специалисты.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|