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В Ижевске пойман серийный похититель плюшевых медведей


4.6.2021 16:15
В Ижевске пойман серийный похититель плюшевых медведейФото: progorodsamara.ru

В столице Удмуртии установлена личность юноши, похитившего несколько плюшевых медведей, сообщает пресс-служба местного ГУ МВД России.

Полиция Ижевска уже задержала злоумышленника, который оказался 17-летним подростком. Он признался, что дарил украденные игрушки знакомым девушкам.

В правоохранительные органы поступил сигнал от владельца магазина, дважды ограбленного за последние несколько дней. Полиция установила, что преступления совершались в ночное время. Злоумышленник, разбивая стекло с помощью камня, убегал вместе с похищенными с витрины плюшевыми медведями.

Стоимость первой игрушки составляла 3 тыс. рублей, а второй - почти 5 тыс. рублей, отметили в полиции. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, осуществленная с незаконным проникновением в помещение).

Оперативникам удалось довольно быстро установить личность похитителя медведей, который оказался 17-летним учащимся техникума. Сразу после задержания студен начал давать признательные показания. По его словам, украденных мишек он дарил знакомым девушкам.

Полицейские выяснили местонахождение плюшевых медведей, после чего они были изъяты. Игрушки уже возвратились к прежнему владельцу. Похитителя отпустили под подписку о невыезде, указано в сообщении ведомства.

Автор: Злата Богатова

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