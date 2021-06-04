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В Гане при обрушении в золотодобывающей шахте погибли 9 человек
4.6.2021 01:14
Фото: thenational.ae
На севере Ганы спасатели извлекли тела девяти мужчин, погибших при обрушении золотодобывающей шахты.
Как передает газета Citi Newsroom, ЧП случилось в Верхней Восточной области в последний день мая.
Сразу после аварии на шахте была начата поисково-спасательная операция, заявили представители местных правоохранительных органов. Спустя двое суток удалось отыскать и поднять на поверхность тела девяти работников, попавших в ловушку.
Спасательные мероприятия на месте обрушения сейчас активно продолжаются. Сколько всего людей могло находиться под землей в момент ЧП, власти пока не уточняют. Известно лишь, что авария случилась, предположительно, из-за проливных дождей, продолжавшихся в регионе во второй половине мая.
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