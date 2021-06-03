ФАС договорилась о блокировке спам-звонков с операторами связи

ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Оманском заливе после пожара затонул крупнейший корабль ВМС Ирана
В Оманском заливе после пожара затонул крупнейший корабль ВМС Ирана
Сербские подростки закидали петардами албанцев-полицейских в Косово
Сербские подростки закидали петардами албанцев-полицейских в Косово
Спецназ Венесуэлы освободил военных, попавших в плен к колумбийским повстанцам
Спецназ Венесуэлы освободил военных, попавших в плен к колумбийским повстанцам
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Песков назвал оскорбительными заявления Зюганова о манипуляциях во время выборовПесков назвал оскорбительными заявления Зюганова о манипуляциях во время выборов
ФАС договорилась о блокировке спам-звонков с операторами связиФАС договорилась о блокировке спам-звонков с операторами связи
Названы хакерские группировки, атаковавшие JBSНазваны хакерские группировки, атаковавшие JBS
Протасевич допустил, что его мог «подставить» коллегаПротасевич допустил, что его мог «подставить» коллега
В Оманском заливе после пожара затонул крупнейший корабль ВМС ИранаВ Оманском заливе после пожара затонул крупнейший корабль ВМС Ирана

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир водыНочь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир воды
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.
Конкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ru
Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

ФАС договорилась о блокировке спам-звонков с операторами связи


3.6.2021 15:39
ФАС договорилась о блокировке спам-звонков с операторами связиФото: smi2.net

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и ведущие операторы связи оформили меморандум, в соответствии с которым организации, подписавшие документ, будут осуществлять блокировку нежелательных вызовов, включая спам-звонки с рекламой. Глава ФАС Максим Шаскольский рассказал об этом во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает агентство "Интерфакс".

Как стало известно, договоренность достигнута с ведущими операторами связи в РФ - компаниями МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2. По словам Шаскольского, ФАС занималась разработкой мер по борьбе с такими нарушениями совместно с организациями, представляющими услуги связи. Документ, призванный защищать интересы пользователей, подписан после ряда совещаний.

Обсуждение меморандума состоялось в ходе заседания рабочей группы ФАС и операторов связи, состоявшемся сегодня, 3 июня, на площадке ведомства, указано в сообщении. Предполагается, что к соглашению смогут в дальнейшем присоединиться и другие операторы связи, которые разделяют "цели, задачи и принципы" меморандума, пояснили представители ФАС.

Абоненты МТС уже могут воспользоваться новым бесплатным сервисом, позволяющим переадресовывать подозрительные звонки в голосовой почтовый ящик.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 171

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

ICAO начинает расследовать инцидент с севшим в Минске лайнером RyanairICAO начинает расследовать инцидент с севшим в Минске лайнером Ryanair
Под Красноярском подросток погиб под бревнами на лесопилкеПод Красноярском подросток погиб под бревнами на лесопилке
В Египте начали выявлять случаи «черной плесени»В Египте начали выявлять случаи «черной плесени»
Лукашенко может помиловать Сапегу, допустил глава МИД БелоруссииЛукашенко может помиловать Сапегу, допустил глава МИД Белоруссии
В Канаде нашли останки 215 детей на месте бывшей школы для индейцевВ Канаде нашли останки 215 детей на месте бывшей школы для индейцев

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru