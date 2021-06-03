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ФАС договорилась о блокировке спам-звонков с операторами связи
3.6.2021 15:39
Фото: smi2.net
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и ведущие операторы связи оформили меморандум, в соответствии с которым организации, подписавшие документ, будут осуществлять блокировку нежелательных вызовов, включая спам-звонки с рекламой. Глава ФАС Максим Шаскольский рассказал об этом во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает агентство "Интерфакс".
Как стало известно, договоренность достигнута с ведущими операторами связи в РФ - компаниями МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2. По словам Шаскольского, ФАС занималась разработкой мер по борьбе с такими нарушениями совместно с организациями, представляющими услуги связи. Документ, призванный защищать интересы пользователей, подписан после ряда совещаний.
Обсуждение меморандума состоялось в ходе заседания рабочей группы ФАС и операторов связи, состоявшемся сегодня, 3 июня, на площадке ведомства, указано в сообщении. Предполагается, что к соглашению смогут в дальнейшем присоединиться и другие операторы связи, которые разделяют "цели, задачи и принципы" меморандума, пояснили представители ФАС.
Абоненты МТС уже могут воспользоваться новым бесплатным сервисом, позволяющим переадресовывать подозрительные звонки в голосовой почтовый ящик.
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