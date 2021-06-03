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Жителя Приморья будут судить по обвинению в убийстве из-за кота


3.6.2021 11:30
Жителя Приморья будут судить по обвинению в убийстве из-за котаФото: sledcom.ru

Во Владивостоке суд рассмотрит уголовное дело, которое ранее было возбуждено в отношении местного жителя, обвиняемого в тяжких преступлениях.

По версии следствия, причиной конфликта, который привел к трагедии, мог стать кот, сообщает СУ СКР по Приморскому краю.

В ходе расследования было установлено, что летом 2020 года обвиняемый поссорился со своей сожительницей из кота. На фоне распития спиртного мужчина потребовал от женщины принести ему закуску. Отказавшись, потерпевшая потребовала, чтобы ее супруг сначала убрал за своим питомцем.

Разозлившись, житель Владивостока полил женщину горючей жидкостью и поднес огонь. От полученных ожогов пострадавшая погибла. Когда пламя распространилось по квартире, мужчина, взяв с собой кота, ожидал пожарных на балконе. По материалам уголовного дела, в результате пожара Владивостокскому городскому округу был причинен ущерб в размере более 1,2 млн рублей.

После случившегося 51-летнего мужчину, проживавшего на острове Русский, обвинили в убийстве, которое было совершено с особой жестокостью и общеопасным способом, а также в умышленном поджоге.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 142

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