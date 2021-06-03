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В Египте погибла туристка из России
3.6.2021 00:45
Фото: vk.com
Россиянка, приехавшая в Египет в туристических целях, погибла в результате дорожной аварии под Каиром, передает Akhbar el-Youm.
По данным газеты, в ДТП получили ранения не менее одиннадцати человек.
Со ссылкой на представителей местных экстренных служб уточняется, что в аварию попал автобус, перевозивший туристов. Транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем под Каиром. Предположительно, причиной смертельного ДТП стало превышение скорости водителем машины.
Как стало известно, легковая машина врезалась в микроавтобус на трассе Каттамия — Айн-ас-Сохна. В салоне находились туристы из РФ. Семь россиян получили травмы и были экстренно госпитализированы, одна женщина скончалась.
По данным Akhbar el-Youm, в аварии также пострадали четверо египтян. Все они также доставлены в ближайшую больницу. Местные правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства случившегося.
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