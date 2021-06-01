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Генпрокуратура ЛНР просит Минск предоставить Протасевича для следственного эксперимента


1.6.2021 21:31
Генпрокуратура ЛНР просит Минск предоставить Протасевича для следственного экспериментаФото: vk.com

Генеральная прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) направила властям Белоруссии официальную просьбу о предоставлении Романа Протасевича для проведения следственного эксперимента.

Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь ведомства Инна Семенова.

Как стало известно, власти ЛНР попросили белорусских правоохранителей дать им возможность осуществить следственные мероприятия с Романом Протасевичем. Речь идет об участии сооснователя канала NEXTA (в Белоруссии он официально признан экстремистским) в боевых действиях на территории Донбасса. Ранее в Минске заявили, что Протасевич входил в состав одного из украинских националистических подразделений.

По словам официального представителя Генпрокуратуры ЛНР Инны Семеновой, в Луганске уже установлена причастность Протасевича к обстрелам мирных жителей региона и фактам уничтожения объектов гражданской инфраструктуры. В результате власти ЛНР обратились к руководству Белоруссии с просьбой о проведении следственного эксперимента с участием Протасевича. Он может быть организован в рамках уголовного дела, которое ранее уже возбудили в отношении белоруса.

Согласно имеющимся данным, Протасевич летом 2014 года добровольно вступил в ряды украинского батальона и вплоть до зимы 2015 года являлся заместителем командира связи ударно-штурмовой роты, активно участвуя в боевых действиях на территории Донбасса.

Напомним, Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая, сразу после того, как совершил вынужденную посадку лайнер Ryanair. Самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился из-за сигнала белорусской стороны о минировании борта. В воздух был поднят истребитель МиГ-29 ВВС РБ. Взрывное устройство в ходе последующего осмотра обнаружено не было.

Вместе с белорусским оппозиционером была задержана россиянка Софья Сапега. Подруга Протасевича, являющаяся студенткой вильнюсского Европейского гуманитарного университета, ранее призналась, что редактировала экстремистский портал.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей допустил, что после суда Софья Сапега может быть передана в РФ. Министр также предположил, что президент РБ Александр Лукашенко может помиловать гражданку РФ, которая ранее была задержана в Минске, а потом арестована на два месяца. Макей пояснил, что имеются различные варианты дальнейшего развития ситуации. Но все это может произойти лишь после суда, который пройдет в Беларуси, учитывая, что все сведения "о подрывной деятельности тех или иных лиц" были собраны соответствующими органами РБ.

Автор: Злата Богатова

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