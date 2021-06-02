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В Оманском заливе после пожара затонул крупнейший корабль ВМС Ирана
2.6.2021 23:06
Фото: politnew.com
Вспомогательное судно ВМС Ирана "Харк" затонуло в среду в акватории Оманского залива.
Как передает информационное агентство "Тасним", инцидент случился неподалеку от острова Харк.
Пожар, начавшийся на борту "Харка", безуспешно пытались потушить в течение двадцати часов. Однако судно пошло ко дну. Сведений о возможных причинах возгорания из официальных источников пока не поступало. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.
Всех членов экипажа удалось вовремя эвакуировать на сушу. По данным ТАСС, в результате инцидента пострадали более тридцати человек, большинству из них потребовалась госпитализация.
Судно было создано в Великобритании более сорока лет назад и использовалось иранскими военными. "Харк" являлся крупнейшим по тоннажу в ВМС Ирана.
Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения о загоревшемся во время учений иранском военном корабле.
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