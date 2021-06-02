Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Оманском заливе после пожара затонул крупнейший корабль ВМС Ирана

2.6.2021 23:06

Фото: politnew.com



Вспомогательное судно ВМС Ирана "Харк" затонуло в среду в акватории Оманского залива.



Как передает информационное агентство "Тасним", инцидент случился неподалеку от острова Харк.



Пожар, начавшийся на борту "Харка", безуспешно пытались потушить в течение двадцати часов. Однако судно пошло ко дну. Сведений о возможных причинах возгорания из официальных источников пока не поступало. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.



Всех членов экипажа удалось вовремя эвакуировать на сушу. По данным ТАСС, в результате инцидента пострадали более тридцати человек, большинству из них потребовалась госпитализация.



Судно было создано в Великобритании более сорока лет назад и использовалось иранскими военными. "Харк" являлся крупнейшим по тоннажу в ВМС Ирана.



Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения о загоревшемся во время учений иранском военном корабле.



Автор: Злата Богатова

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