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В центре Москвы трех человек задержали после стрельбы


2.6.2021 21:32
В центре Москвы трех человек задержали после стрельбыФото: novorosinform.org

Сотрудники полиции Москвы задержали трех участников конфликта со стрельбой.

Инцидент зафиксирован в самом центре города, на Марксистской улице, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По предварительным данным, между тремя гражданами произошел конфликт. В ходе выяснения отношений один из мужчин достал имевшееся при нем травматическое оружие и открыл стрельбу.

Полиция задержала всех причастных к инциденту, после чего они были доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства. Сведений о личности мужчин и причинах ЧП пока не поступало.

Ранее в СМИ появились сообщения о трех раненых на Марксистской улице, но в правоохранительных органах столицы эту информацию не подтвердили.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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