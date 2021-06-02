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В центре Москвы трех человек задержали после стрельбы
2.6.2021 21:32
Фото: novorosinform.org
Сотрудники полиции Москвы задержали трех участников конфликта со стрельбой.
Инцидент зафиксирован в самом центре города, на Марксистской улице, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
По предварительным данным, между тремя гражданами произошел конфликт. В ходе выяснения отношений один из мужчин достал имевшееся при нем травматическое оружие и открыл стрельбу.
Полиция задержала всех причастных к инциденту, после чего они были доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства. Сведений о личности мужчин и причинах ЧП пока не поступало.
Ранее в СМИ появились сообщения о трех раненых на Марксистской улице, но в правоохранительных органах столицы эту информацию не подтвердили.
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