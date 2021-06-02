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Сербские подростки закидали петардами албанцев-полицейских в Косово
2.6.2021 12:38
Фото: politnavigator.net
На территории муниципалитета Северная Митровица в Косово школьники провоцировали стычки с сотрудниками полиции, передает албанское информационное агентство Telegrafi
Как стало известно, беспорядки устроили около 30 выпускников-сербов.
Подростки, державшие в руках сербский флаг, без какого-либо предупреждения устремились к Ибарскому мосту, который является условным разграничением города Митровицы на две половины - "албанскую" и "сербскую".
Приблизившись к албанцам-полицейским, школьники начали забрасывать их петардами. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Как заявил официальный представитель полиции Косово в Митровице Бесим Хоти, сотрудники правоохранительных органов оперативно разогнали группу агрессивно настроенных подростков.
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