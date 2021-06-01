Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter РФС просит пустить россиян на матч Евро в Дании

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Фото: vk.com



Российский футбольный союз (РФС) просит о пересмотре решения о недопуске болельщиков из РФ на матч Евро, который 21 июня состоится в столице Дании.



Спортивная организация обратилась с соответствующим заявлением в УЕФА и рассчитывает на решение вопроса.



РФС попросил Союз европейских футбольных ассоциаций повлиять на ситуацию и организовать допуск российских любителей спорта на матч группового этапа чемпионата Европы в Копенгагене. Пресс-служба спортивной организации сообщает, что в УЕФА уже направили официальную просьбу.



В РФС выразили готовность сделать все возможное, чтобы помочь российским болельщикам и обеспечить поддержку отечественной сборной в этом важном матче, подчеркивается в сообщении.



Ранее власти Дании заявили, что не намерены пускать иностранных фанатов на матчи Евро. При этом российское руководство не собирается запрещать въезд в Петербург. На играх могут находиться не только граждае играющих стран, но и все, у кого есть билет.



В этом году Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня. В течение месяца матчи будут проводиться в Петербурге, Амстердаме, Копенгагене, Глазго, Лондоне, Риме и многих других европейских городах. В России должны пройти шесть игр группового этапа и один четвертьфинал. Наша национальная сборная 12 июня встретится с бельгийцами и 16 июня - с финнами, оба матча будут организованы в Петербурге.



Предполагалось, что 21 июня, когда россияне выйдут на поле против сборной Дании в Копенгагене, их будут поддерживать около 2,5 тыс. болельщиков, прибывших из РФ.



Автор: Злата Богатова

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