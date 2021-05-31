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Семья, погибшая в подмосковном Щелково, раньше жила в Таджикистане


31.5.2021 22:02
Семья, погибшая в подмосковном Щелково, раньше жила в ТаджикистанеФото: vk.com

Семья из четырех человек, найденных мертвыми в подмосковном Щелково, приехала в Россию около десяти лет назад, передает агентство "Интерфакс".

До этого они проживали в Таджикистане.

Как стало известно, погибшие в Московской области двое взрослых и двое детей получили гражданство РФ в 2010 году, когда приехали в Россию из Таджикистана. Сначала семья проживала на территории Волгоградской области, а потом перебрались в Москву. В минувшем феврале они оформили ипотеку на трехкомнатную квартиру в Щелково.

О главе семейства известно, что он работал в службе безопасности одной из столичных телекоммуникационных компаний, а его супруга занималась хозяйством. Дочери, которым было 11 и 17 лет, посещали школу, расположенную в Щелково.

По версии следствия, еще около месяца назад 42-летний мужчина мог убить 40-летнюю жену и детей. Расправившись с близкими, он через несколько дней покончил с собой. Причиной смерти женщины и ее дочерей стали множественные колото-резаные ранения. На теле мужчины видимых телесных повреждений выявлено не было.

Сведений о том, что могло стать мотивом тройного убийства, из официальных источников пока не поступало. По данным СМИ, глава семейства мог иметь большие долги. Увлекавшийся азартными играми, он проиграл казино около 500 тысяч рублей. Мужчину пытались выручить родители, отдавшие все накопленные на старость сбережения. Возможно, после того, как об этом узнала супруга, в семье произошел конфликт, сообщает Лайф со ссылкой на источник из окружения погибших.

Известно также, что женщина и ее дочери перестали выходить на связь еще 22 апреля. Глава семейства при этом рассказывал родственникам, что в квартире идет ремонт, поэтому они пока не могут принимать гостей. С ним в последний раз разговаривали в конце апреля. Сигнал в полицию в результате поступил от соседей, ощутивших запах разложения и заметивших мух, которые роились у окон квартиры погибших.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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