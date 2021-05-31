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В Алтайском крае три человека погибли в ДТП
31.5.2021 17:15
Фото: kapital.kz
Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии, унесшей жизни трех человек.
Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, столкнулись легковая машина и микроавтобус. В результате инцидента пострадали 11 человек.
По итогам проверки дело возбуждено по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух или более лиц), отметили представители краевого СУ СКР.
Трагическое происшествие зафиксировано сегодня утром неподалеку от населенного пункта Казачий (Первомайский район Алтайского края). Согласно имеющимся данным, водитель легкового автомобиля Mazda, не справившись с управлением, допустил выезд на встречную полосу. В результате машина столкнулась с микроавтобусом, в котором ехали рабочие предприятия "Алтайхлеб".
Жертвами ДТП стали водитель и пассажиры легкового автомобиля, в том числе, 17-летний подросток. Пострадавшие скончались от полученных травм до прибытия медиков. Одиннадцать человек получили травмы, шести из них потребовалась госпитализация. Пострадавшие уже получают лечение в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
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