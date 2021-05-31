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В Италии 19-летний гонщик насмерть разбился на квалификации Moto3
31.5.2021 13:08
Фото: motorplus-online.com
Джейсон Дюпаскье
В аварии, случившейся на квалификации перед Гран-при Италии чемпионата Moto3, получил смертельные ранения швейцарский гонщик Джейсон Дюпаскье.
Как сообщается на сайте MotoGP, молодому человеку было лишь девятнадцать лет.
Джейсон Дюпаскье выступал в составе команды Saxon Carxpert PrustelGP. Совершая поворот, он упал со своего мотоцикла, попав прямо под колеса другого участника заезда. Пострадавшего гонщика на медицинском вертолете незамедлительно доставили в больницу Флоренции. Однако врачам не удалось спасти мотоциклиста. Пациент вскоре скончался от полученных в результате аварии повреждений.
Дюпаскье проводил уже второй сезон в гонках класса Moto3. К началу Гран-при Италии по числу очков он был на десятой строчке таблицы.
Ранее сообщалось о трагическом происшествии на ралли "Дакар", где португальский гонщик Паулу Гонсалвеш упал с мотоцикла во время прохождения трассы. 40-летнего спортсмена на вертолете доставили в больницу, где он вскоре умер. Гибель португальца стала 29-м смертельным инцидентом в истории ралли, сообщали организаторы.
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