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На седьмом этапе ралли «Дакар» погиб мотогонщик Гонсалвеш


12.1.2020 21:38
На седьмом этапе ралли «Дакар» погиб мотогонщик ГонсалвешФото: livejournal.com

По предварительным данным, португальский гонщик Паулу Гонсалвеш упал с мотоцикла во время прохождения трассы.

Сразу после ЧП к месту аварии направили медицинский вертолет, информирует пресс-служба ралли. Однако спасти португальца не удалось - в больнице констатировали смерть гонщика.

40-летний участник очередного заезда после аварии был найден в бессознательном состоянии. Паулу Гонсалвеша незамедлительно доставили в больницу, но врачи оказались бессильны. Медикам оставалось лишь констатировать смерть португальца.

В этом году Гонсалвеш участвовал в "Дакаре" уже в тринадцатый раз. Наилучший результат гонщик продемонстрировал в 2015 году, когда в общем зачете был на втором месте.

Смертельная авария случилась на 276-м километре трассы, уточнили организаторы. Гибель португальского гонщика стала 29-м смертельным инцидентом в истории ралли.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 187

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