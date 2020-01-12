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На седьмом этапе ралли «Дакар» погиб мотогонщик Гонсалвеш
12.1.2020 21:38
Фото: livejournal.com
По предварительным данным, португальский гонщик Паулу Гонсалвеш упал с мотоцикла во время прохождения трассы.
Сразу после ЧП к месту аварии направили медицинский вертолет, информирует пресс-служба ралли. Однако спасти португальца не удалось - в больнице констатировали смерть гонщика.
40-летний участник очередного заезда после аварии был найден в бессознательном состоянии. Паулу Гонсалвеша незамедлительно доставили в больницу, но врачи оказались бессильны. Медикам оставалось лишь констатировать смерть португальца.
В этом году Гонсалвеш участвовал в "Дакаре" уже в тринадцатый раз. Наилучший результат гонщик продемонстрировал в 2015 году, когда в общем зачете был на втором месте.
Смертельная авария случилась на 276-м километре трассы, уточнили организаторы. Гибель португальского гонщика стала 29-м смертельным инцидентом в истории ралли.
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