Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Российские ученые доказали, что человек охотился на пещерного медведя

31.5.2021 12:11

Фото: nicknorton.org.uk



Палеонтологам Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) и Уральского отделения РАН удалось подтвердить первый в мире факт охоты на малых пещерных медведей.



Об этом стало известно из сообщения пресс-службы УрФУ.



Ученые в течение нескольких лет исследовали череп малого пещерного медведя, который был найден в 2015 году в пещере Иманай на территории Башкирии. После камеральной обработки материала специалисты выявили необычное отверстие, которое могло быть естественным или искусственным.



Как пояснил старший научный сотрудник лабораторий УрО РАН и УрФУ Дмитрий Гимранов, животному на голову мог упасть камень. Версию о том, что на череп хищника на протяжении тысячелетий могла капать вода, ученый назвал маловероятной. В результате уральские исследователи решили выяснить, когда появилось отверстие - при жизни медведя или уже после его смерти.



По словам Гимранова, факты охоты на медведей в тот период крайне немногочисленны. При этом отверстие в черепе могло быть проделано уже у мертвого животного, в рамках некого ритуала. На нескольких миллионах костных фрагментов пещерных медведей, найденных учеными, следы рубки были выявлены лишь на 20-30 экземплярах. Каменный наконечник, свидетельствовавший об охоте, ученые обнаружили лишь один раз, он был найден в позвонке медведя.



Все находки с признаками человеческих действий в прошлом принадлежали исключительно большим пещерным медведям, пояснил Гимранов. В результате череп из пещеры Иманай можно считать единственным пока свидетельством охоты древних людей на малых медведей.



Ученые смогли выяснить причины гибели медведя из Башкирии, используя метод выявления следов охоты на мамонтов. Для этого были изготовлены точные реплики наконечников копий, которые в доисторические времена могли использовать палеолитические люди. После ударов исследователи анализировали форму получившихся отверстий, учитывая наличие трещин и сколы, а также множество других деталей.



Как удалось установить уральским специалистам, медведя из Иманая убили точно нанесенным ударом в теменную кость, толщина которой составляет около 3 мм. Учитывая, что наконечник на 2 см вошел в мозг, хищник погиб очень быстро, указано в сообщении УрФУ. Это случилось около 35 тыс. лет назад. Ученые полагают, что животное, которому было примерно 9-10 лет, было убито охотником в период зимней спячки.



Ранее стало известно, что популяции лошадей в Евразии и Северной Америке были взаимосвязанными на протяжении сотен тысяч лет. Исследование проводили представители Калифорнийского университета в Санта-Крузе (University of California Santa Cruz, UCSC). По мнению американских ученых, в период плейстоцена, когда формировались массивные ледовые щиты, Берингов сухопутный мост представлял большое значение как экологический коридор. Он давал возможность крупным животным перемещаться между континентами.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 21.5.2021 21:02 В России запущено серийное производство военных роботов

В России запущено серийное производство военных роботов 21.5.2021 14:07 Ученые открыли новую форму углерода

Ученые открыли новую форму углерода 20.5.2021 22:56 В горящих угольных пластах Кузбасса найдены микробы

В горящих угольных пластах Кузбасса найдены микробы 20.5.2021 08:05 Физики раскрыли секрет создания первых микроскопов

Физики раскрыли секрет создания первых микроскопов 19.5.2021 22:21 Древние лошади не раз переходили Берингов пролив