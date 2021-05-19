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Древние лошади не раз переходили Берингов пролив


19.5.2021 22:21
Древние лошади не раз переходили Берингов проливФото: ndtvimg.com

Американские ученые смогли установить, что популяции лошадей в Евразии и Северной Америке были взаимосвязанными на протяжении сотен тысяч лет, передает агентство "Интерфакс".

Исследование проводили представители Калифорнийского университета в Санта-Крузе (University of California Santa Cruz, UCSC).

Как указано в сообщении UCSC, в период плейстоцена, когда формировались массивные ледовые щиты, Берингов сухопутный мост представлял большое значение как экологический коридор. Он давал возможность крупным животным перемещаться между континентами.

После того, как резко понизился уровень моря, обнажилась обширная территорию, известная как Берингия. Она простиралась от российской реки Лены до канадской Маккензи в Канаде, на ней находились обширные луга. В доисторические времена там обитали популяции бизонов, лошадей, мамонтов и других представителей плейстоценовой фауны.

Ученые считают, что лошади эволюционировали в Северной Америке, и одна из линий, потомки которой позже были одомашнены, расселялась в Евразии. Животные оказались там, благодаря Берингову сухопутному мосту еще около 1 млн лет назад. В результате евразийские лошади стали иметь генетические отличия от своих сородичей, которые остались на территории Северной Америки.

Как свидетельствуют результаты нового исследования, после раскола могло быть не менее двух периодов, во время которых лошади имели возможность перемещаться между континентами и скрещиваться. Геномы североамериканских лошадей впоследствии "приобретали сегменты евразийской ДНК и наоборот", - указано в отчете калифорнийских ученых, которые секвенировали 78 новых митохондриальных геномов древних лошадей.

Специалисты изучали останки, обнаруженные в Евразии и Северной Америке, объединяя полученные данные со 112 ранее обнародованными митохондриальными геномами. В итоге ученым удалось реконструировать филогенетическое дерево-диаграмму ветвления, которая дает представление о взаимосвязях всех этих образцов.

Ранее китайские ученые смогли подтвердить предположения о том, что ослы были одомашнены примерно шесть тысячелетий назад на территории Северной Африки. Генетики также установили, почему дикие животные преимущественно серые, тогда как домашние имеют коричневую или черную окраску. Ранее считалось, что ослы были одомашнены в тропических областях континента либо на Аравийском полуострове, однако коллектив исследователей во главе с профессором Зоологического института АН КНР Дундуном У пришел к иным выводам.

Автор: Злата Богатова

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