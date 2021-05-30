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Лукашенко может помиловать Сапегу, допустил глава МИД Белоруссии


00:09
Лукашенко может помиловать Сапегу, допустил глава МИД БелоруссииФото: vk.com

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей допускает, что после суда Софья Сапега может быть передана в РФ. В интервью газете "Коммерсантъ" министр также предположил, что президент РБ Александр Лукашенко может помиловать гражданку РФ, которая ранее была задержана в Минске, а потом арестована на два месяца.

Белорусские власти вполне могут передать Софью Сапегу на родину для отбывания наказания, отметил глава внешнеполитического ведомства РБ Владимир Макей. Он также допустил, что президент Александр Лукашенко в будущем может вынести решение о помиловании девушки. Макей пояснил, что имеются различные варианты дальнейшего развития ситуации. Необходимо подождать, чтобы делать какие-либо более конкретные выводы.

Всеми этими вопросами должны заниматься правоохранительные структуры, добавил Макей. Он подчеркнул, что окончательное решение по делу россиянки Сапеги примет суд. Он пройдет в Беларуси, учитывая, что все сведения "о подрывной деятельности тех или иных лиц" были собраны соответствующими органами РБ, пояснил министр.

Напомним, 23 мая ВВС Белоруссии подняли в воздух для сопровождения гражданского самолета авиакомпании Ryanair истребитель МиГ-29. Причиной этого стала бомба, которая могла находиться на борту пассажирского лайнера . В результате воздушное судно совершило экстренное приземление в аэропорту Минск-2, сразу после чего был задержан находившийся на борту Роман Протасевич. Власти РБ возбудили против него и другого основателя NEXTA Степана Путило, с 2018 года проживающего в Польше, уголовное дело. Они подозреваются в причастности к организации массовых беспорядков, а КГБ уже признал их террористами.

Вместе с Протасевичем была задержана его девушка, оказавшаяся россиянкой. Гражданка РФ София Сапега, арестованная на два месяца, уже начала давать признательные показания. В интернете появились видекадры, на которых она сообщает о том, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси".

Канал, о котором говорит София Сапега, содержал личные данные сотрудников МВД Белоруссии. В минувшем апреле "Черная книга Беларуси" была официально признана экстремистской по решению суда Железнодорожного района города Гомеля на основании материалов, представленных Главным управлением по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 167

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