|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В России объявили в розыск создателя Telegram-канала NEXTA
15.8.2020 22:08
Фото: spektr.by
Белоруса Степана Путило, который является создателем Telegram-канала NEXTA, объявили в розыск в России.
Как передает ТАСС, вместе с Валерием Цекало он был объявлен в межгосударственный розыск по инициативе белорусских властей.
В базе данных МВД РФ уже появилась информация о том, что разыскиваются уроженец Гродно Цепкало Валерий Вельяминович 1965 г.р. и уроженец Минской области Путило Степан Александрович 1998 г.р.
Судя по сведениям, которые указаны в Telegram-канале NEXTA, Степан Путило проживает на территории Польши с 2018 года, а его отец является сотрудником канала "Белсат", где ведет новости спорта.
Ранее Валерий Цепкало, пытавшийся претендовать на пост президента Белоруссии, но не допущенный к выборам (ЦИК забраковал значительно количество собранных за него голосов) сообщил об уголовном деле, которое против него возбудили в Минске. Бывший белорусский посол в США пояснил, что речь идет о взятке.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|