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В России объявили в розыск создателя Telegram-канала NEXTA


15.8.2020 22:08
В России объявили в розыск создателя Telegram-канала NEXTAФото: spektr.by

Белоруса Степана Путило, который является создателем Telegram-канала NEXTA, объявили в розыск в России.

Как передает ТАСС, вместе с Валерием Цекало он был объявлен в межгосударственный розыск по инициативе белорусских властей.

В базе данных МВД РФ уже появилась информация о том, что разыскиваются уроженец Гродно Цепкало Валерий Вельяминович 1965 г.р. и уроженец Минской области Путило Степан Александрович 1998 г.р.

Судя по сведениям, которые указаны в Telegram-канале NEXTA, Степан Путило проживает на территории Польши с 2018 года, а его отец является сотрудником канала "Белсат", где ведет новости спорта.

Ранее Валерий Цепкало, пытавшийся претендовать на пост президента Белоруссии, но не допущенный к выборам (ЦИК забраковал значительно количество собранных за него голосов) сообщил об уголовном деле, которое против него возбудили в Минске. Бывший белорусский посол в США пояснил, что речь идет о взятке.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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