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Во Франции издали неизвестные письма Сент-Экзюпери
30.5.2021 22:02
Фото: sarspeclib.ru
Издательский дом "Галлимар" опубликовал переписку известного писателя Антуана Сент-Экзюпери и его музы, художницы Консуэло Сунсин-Сандовал.
170 посланий автора "Маленького принца" и его супруги выпущены вместе с их рисунками, сообщает ТАСС.
Неизвестные письма Антуана Сент-Экзюпери были подготовлены к публикации в честь 75-летия со дня выпуска во Франции знаменитой повести "Маленький принц". Произведение, выпущенное на 457 языках, на сегодняшний день уступает по количеству переводов лишь Библии. Как рассказали представители "Галлимара", именно во время переписки с Консуэло Сунсин-Сандовал у литератора появился замысел его повести. Послание, в котором Антуан де Сент-Экзюпери описывал нашедшего сокровище ребенка, было отправлено им из Буэнос-Айреса осенью 1930 года.
В честь знаменательной даты в Лионе, где писатель появился на свет, снова открывается выставка "Маленький принц на планете людей". Осенью 2020 года эта экспозиция успела проработать лишь несколько дней, после чего была закрыта по причине второй волны коронавирусной пандемии. По словам организаторов, выставку можно будет посетить до ноября.
Ранее в фонд государственного музея-заповедника поэта Сергея Есенина в Константинове (Рязанская область) поступило его послание первой возлюбленной Анне Сардановской. Как полагают исследователи, датированная 1916 годом записка была последней, которую литератор адресовал девушке. Есенин и Сардановская познакомились в Константинове, куда ее семья приезжала к родственникам. Романтические отношения связывали пару в период с 1906 по 1912 годы, а потом между молодыми людьми некоторое время шла переписка. Поэт перестал обмениваться письмами со своей бывшей возлюбленной после 1917 года.
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