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В Казахстане спасли 11-летнюю девочку, пропавшую при сходе селевого потока


30.5.2021 21:05
В Казахстане спасли 11-летнюю девочку, пропавшую при сходе селевого потокаФото: baigenews.kz

В Алма-Атинской области Казахстана удалось отыскать ребенка, пропавшего в минувшую субботу во время схода селевого потока в Чарынском каньоне.

Как рассказали представители МЧС страны, 11-летняя девочка была найдена на левом берегу реки Чарын, на расстоянии около 3-4 км от места происшествия.

Сейчас решаются вопрос о транспортировке пострадавшей девочки в медицинское учреждение. Предполагается, что ребенка доставят в одну из столичных больниц с использованием авиатехники, пояснил официальный представитель МЧС Казахстана Талгат Уали. По его словам, ребенка обнаружили 30 мая около 09:34 по местному времени (06:34 по Москве), когда спасатели и сотрудники государственного национального природного парка "Чарынский каньон" проводили поиски вдоль реки Чарын.

Девочка 2010 г.р. была найдена на левом берегу реки Чарын, на расстоянии около 3-4 км от места происшествия, отметил Уали. Он добавил, что ребенок получил ссадины и ушибы. Врачи оценивают состояние школьницы как стабильное, средней степени тяжести, ей уже оказана первая помощь. В ближайшее время девочку доставят в Алма-Ату для обследования и восстановления здоровья.

В поисково-спасательной операции участвовали свыше 90 человек, привлекалось 19 единиц спецтехники, а также кинологические расчеты.

Сход селевого потока в Чарынском каньоне Алма-Атинской области произошел 29 мая. По официальным данным, жертвами ЧП стали два человека, еще шесть пострадали. Как писали региональные СМИ, в опасной зоне оказались совершавшие экскурсию с педагогами и родителями ученики алматинской гимназии No 199. В результате стихийного бедствия погибли девочка и учитель профильных предметов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 160

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