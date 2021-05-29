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В Барнауле дети попали в больницу после падения с батута
16:34
Фото: oreanda.ru
Следственные органы Алтайского края выясняют обстоятельства ЧП в Барнауле, где сегодня утром серьезно пострадали двое детей 2017 г.р.
Несовершеннолетние с травмами доставлены в больницу после опрокидывания надувного батута, передает пресс-служба регионального СУ СКР.
ЧП случилось сегодня возле одного из торговых центров города Барнаула. Двое детей получили травмы после того, как опрокинулся надувной батут. По итогам предварительной проверки СУ СКР уже возбудило уголовное дело по ст. 239 УК РФ (оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности).
В министерстве здравоохранения Алтайского края сообщили, что две девочки 2017 г.р. доставлены в больницу в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, передает агентство "Интерфакс".
По данным регионального главка МЧС, батут мог разгерметизироваться. Кроме того, возможно, у него отвязались закрепляющие стропы. В результате с батута вылетели две девочки, которые травмировались при падении.
В мэрии Барнаула пояснили, что батут перевернулся из-за порыва сильного ветра. В администрации города также отметили, что владельцем сооружения является индивидуальный предприниматель, арендовавший земельный участок у собственника торгового центра.
Несколько лет назад в Великобритании унесло ветром надувной замок вместе с игравшим внутри ребенком. Скорость ветра в тот день составляла около 20 метров в секунду. Огромный батут пролетел порядка ста пятидесяти метров. Девочку спасти не удалось.
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