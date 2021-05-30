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В Москве задержан таксист, подозреваемый в убийстве пассажира


30.5.2021 13:54
В Москве задержан таксист, подозреваемый в убийстве пассажираФото: cod26.ru

По факту инцидента, случившегося на востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, передают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах столицы.

ЧП случилось на Проектируемом проезде № 598.

Первоначально распространились сообщения о конфликте между двумя водителями. Но позже стало известно, что жертвой преступления стал пассажир. Основным подозреваемым является таксист 1960 г.р. По версии следствия, он нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение.

Информации о причинах ЧП пока нет. Известно лишь, что в районе заправки на Проектируемом проезде № 598 между мужчинами произошла потасовка. Как передает ТАСС со ссылкой на официального представителя ГСУ СКР по Москве Юлию Иванову, водитель и пассажир такси устроили драку прямо на проезжей части. В этот момент один из участников конфликта достал нож.

Подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Обстоятельства случившегося выясняются.

Автор: Злата Богатова

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