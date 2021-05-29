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Под Брянском машина Росгвардии сбила детей на пешеходном переходе
29.5.2021 23:02
Фото: vk.com
В городе Новозыбкове (Брянская область) патрульный автомобиль Росгвардии сбил двух мальчиков, передает ТАСС.
Дети пытались пересечь дорогу по пешеходному переходу.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В отношении росгвардейцев начата проверка, рассказал Андрей Краснопольский, возглавляющий пресс-службу регионального управления ведомства. По его словам, в отношении виновных по итогам разбирательства в будущем примут меры дисциплинарного и иного воздействия.
Краснопольский подтвердил, что в момент аварии сотрудники Росгвардии находились при исполнении.
Состояние одного из пострадавших детей медики сейчас оценивают как средней степени тяжести. Ребенка доставили на лечение в Брянскую областную больницу. Второй мальчик получает помощь в ЦРБ города Новозыбкова. Самочувствие маленького пациента удовлетворительное.
Судя по видеокадрам, которые распространились в соцсетях, дети пересекали проезжую часть на самокате. Мальчиков сбила служебная машина Росгвардии, двигавшаяся на полном ходу.
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