|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Петербурге дерущаяся пара выпала с третьего этажа
29.5.2021 19:15
Фото: bavnews.am
При обрушении ограждения балкона в Петербурге с высоты третьего этажа упали мужчина и женщина.
Судя по видеокадрам, появившимся в СМИ и социальных сетях, пара вывалилась во время потасовки.
ЧП случилось в центре Петербурга утром субботы. В результате инцидента получили травмы два человека, информирует пресс-служба прокуратуры города. По данным ведомства, обрушились конструкции балкона у дома на улице Декабристов в Адмиралтейском районе Северной столицы.
Пострадавшие с травмами доставлены в больницу. По факту случившегося проводит проверку прокуратура. Ведомство даст исполнению уполномоченными лицами обязанностей по содержанию и ремонту жилого здания, указано в сообщении.
Ранее в соцсетях распространились видеокадры, сделанные за несколько секунд до падения пострадавших. Судя по этой записи, на балконе третьего этажа четырехэтажного дома устроили потасовку мужчина и женщина. Перекрытия рухнули, когда они начали драться. В результате оба упали на тротуар.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|