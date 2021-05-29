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В Петербурге дерущаяся пара выпала с третьего этажа


29.5.2021 19:15
В Петербурге дерущаяся пара выпала с третьего этажаФото: bavnews.am

При обрушении ограждения балкона в Петербурге с высоты третьего этажа упали мужчина и женщина.

Судя по видеокадрам, появившимся в СМИ и социальных сетях, пара вывалилась во время потасовки.

ЧП случилось в центре Петербурга утром субботы. В результате инцидента получили травмы два человека, информирует пресс-служба прокуратуры города. По данным ведомства, обрушились конструкции балкона у дома на улице Декабристов в Адмиралтейском районе Северной столицы.

Пострадавшие с травмами доставлены в больницу. По факту случившегося проводит проверку прокуратура. Ведомство даст исполнению уполномоченными лицами обязанностей по содержанию и ремонту жилого здания, указано в сообщении.

Ранее в соцсетях распространились видеокадры, сделанные за несколько секунд до падения пострадавших. Судя по этой записи, на балконе третьего этажа четырехэтажного дома устроили потасовку мужчина и женщина. Перекрытия рухнули, когда они начали драться. В результате оба упали на тротуар.

Автор: Злата Богатова

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