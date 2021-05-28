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Российские самолеты начали облетать Белоруссию
14:49
Фото: vechrost.ru
Самолеты российских авиакомпаний начали осуществлять рейсы в Европу, следуя в обход воздушного пространства Белоруссии, передает Forbes.
Со ссылкой на источник в профильном ведомстве уточняется, что по такой схеме выполнено уже около десяти полетов.
Российские авиакомпании начали выполнять рейсы в облет Белоруссии, передает Forbes. Названия компаний и конкретные направления пока не уточнялись. Известно лишь, что в четверг, 27 мая, было осуществлено уже около десяти таких полетов. Источник не стал называть причины изменений маршрутов, допустив, что решение могло быть обусловлено какими-либо техническими факторами. Вместе с тем, сообщается, что компании заранее запрашивали у авиационных властей разрешение на облет Белоруссии.
Напомним, в минувшую среду, 26 мая, Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало авиакомпаниям ЕС стараться избегать воздушного пространства Белоруссии из-за вынужденной посадки в Минске лайнера Ryanair. После экстренного приземления самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, Международная организация гражданской авиации (ICAO) начала расследование. Промежуточный доклад ICAO может подготовить в срок до 25 июня.
Ранее глава РФ Владимир Путин назвал очередным витком всплеска эмоций реакцию на недавние события в Белоруссии. Ситуацию после посадки в Минске самолета Ryanair российский президент затронул перед встречей с Александром Лукашенко. Приветствуя в Сочи белорусского коллегу Александра Лукашенко, российский лидер также напомнил о событиях 2013 года. Тогда Запад оставил без внимания принудительную посадку самолета, в котором находился президент Боливии Эво Моралес.
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