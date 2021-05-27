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ICAO начинает расследовать инцидент с севшим в Минске лайнером Ryanair
07:02
Фото: vk.com
Международная организация гражданской авиации (ICAO) объявила о начале расследования, связанного с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair.
Лайнер совершил вынужденную посадку в Минске после того, как белорусские власти объявили о возможном минировании самолета.
ICAO сделала официальное заявление по итогам специального заседания, призвав к сотрудничеству в расследовании все государства, входящие в организацию, а также заинтересованные стороны. Необходимо выяснить все обстоятельства приземления рейса Ryanair в Минске, указано в тексте. Расследование нужно провести в интересах обеспечения безопасности и охраны гражданской авиации, постановил совет ICAO, подчеркивается в заявлении.
Ранее глава министерства транспорта Ирландии Имон Райан рассказал о подготовке к началу разбирательства. По его словам, промежуточный доклад ICAO может подготовить в срок до 25 июня.
В минувшее воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку лайнер ирландской авиакомпании Ryanair. Как заявил позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко, из Швейцарии поступил сигнал о террористе на борту самолета. Сообщение одновременно поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска.
На борту самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, находился экс-редактор признанного в РБ экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега, являющаяся гражданкой РФ. Оба были задержаны, а затем арестованы.
После инцидента соратник Романа Протасевича белорус Степан Путило, создавший Telegram-каналы NEXTA и NEXTA-Live, которые в его родной стране признаны экстремистскими, попросил у властей Польши усиленную охрану. Последнее время молодой человек проживает в Варшаве.
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