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Путин назвал всплеском эмоций реакцию на посадку самолета Ryanair в Минске


28.5.2021 22:24
Путин назвал всплеском эмоций реакцию на посадку самолета Ryanair в МинскеФото: vk.com

Глава РФ Владимир Путин назвал очередным витком всплеска эмоций реакцию на недавние события в Белоруссии. Ситуацию после посадки в Минске самолета Ryanair российский президент затронул перед встречей с Александром Лукашенко, передает ТАСС.

Как заявил российский лидер Владимир Путин, приветствуя в Сочи белорусского коллегу Александра Лукашенко, договоренность о их встрече была достигнута "еще до очередного витка". Иностранный президент продолжил фразу Путина словами: "Всплеска эмоций". Глава РФ подтвердил, что речь идет о всплеске эмоций и напомнил о событиях 2013 года. Запад оставил без внимания принудительную посадку самолета, в котором находился президент Боливии Эво Моралес. Первое лицо государства в тот момент "вывели из самолета и ничего, тишина", - отметил Путин.

Инцидент, о котором говорил российский президент, произошел 2 июля 2013 года. Воздушное судно, на котором глава Боливии Моралес летел на родину из России, совершило вынужденную посадку в Вене. Иностранный лидер в тот момент возвращался с Форума стран - экспортеров газа, проходившего в Москве. Целый ряд стран Европы, включая Испанию, Италию и Францию тогда решили отозвать разрешение на пересечение их воздушного пространства.

Причиной таких действий стали подозрения, что на борту президентского самолета находился экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Американец в прошлом с мог разоблачить масштабные программы электронной слежки, которые осуществлялись спецслужбами Соединенных Штатов.

Напомним, в минувшее воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку лайнер ирландской авиакомпании Ryanair. Как заявил позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко, из Швейцарии поступил сигнал о террористе на борту самолета. Сообщение одновременно поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска.

На борту лайнера, летевшего из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, находился экс-редактор признанного в РБ экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, россиянка София Сапега, проживающая в столице Литвы. Белорусский активист и студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета были задержаны сразу после приземления самолета в Минске.

События в столице Белоруссии вызвали бурную реакцию во многих странах. Международная организация гражданской авиации (ICAO) объявила о начале расследования, связанного с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair. Предполагается, что промежуточный доклад ICAO может быть обнародован в течение месяца.

Автор: Злата Богатова

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