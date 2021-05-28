Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Волгограде в машине найдены тела мужчины и девочки-подростка

28.5.2021 23:36

Фото: livejournal.com



Следственные органы Волгоградской области приступили к проверке по факту гибели мужчины и 16-летней девушки, найденных мертвыми в автомобиле.



Машина с прицепом была припаркована возле одной из торговых баз Дзержинского района Волгограда.



Как информирует пресс-служба регионального СУ СКР, сигнал об автомобиле, в котором могли скончаться два человека, поступил от работников базы. Прибывшие к месту происшествия правоохранители обнаружили внутри машины банковские карты, деньги и документы, принадлежавшие умершим.



По словам родственников, мужчина и девушка еще 24 мая отправились закупать товар для продуктового магазина.



Первичный осмотр не выявил на телах явных повреждений. Сведений о причинах смерти пока нет, останки направили на судебно-медицинскую экспертизу. По итогам проверки позже примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, пояснили в ведомстве. Следователи продолжают устанавливать причины и все обстоятельства случившегося.



Автор: Злата Богатова

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