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В Волгограде в машине найдены тела мужчины и девочки-подростка
28.5.2021 23:36
Фото: livejournal.com
Следственные органы Волгоградской области приступили к проверке по факту гибели мужчины и 16-летней девушки, найденных мертвыми в автомобиле.
Машина с прицепом была припаркована возле одной из торговых баз Дзержинского района Волгограда.
Как информирует пресс-служба регионального СУ СКР, сигнал об автомобиле, в котором могли скончаться два человека, поступил от работников базы. Прибывшие к месту происшествия правоохранители обнаружили внутри машины банковские карты, деньги и документы, принадлежавшие умершим.
По словам родственников, мужчина и девушка еще 24 мая отправились закупать товар для продуктового магазина.
Первичный осмотр не выявил на телах явных повреждений. Сведений о причинах смерти пока нет, останки направили на судебно-медицинскую экспертизу. По итогам проверки позже примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, пояснили в ведомстве. Следователи продолжают устанавливать причины и все обстоятельства случившегося.
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