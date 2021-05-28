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В Испании задержан колумбиец, подозреваемый в ста убийствах
28.5.2021 23:03
Фото: liter.kz
Правоохранительные органы Испании совместно с коллегами из Колумбии провели операцию по задержанию киллера по прозвищу Нэнэ, передает La Vanguardia.
Предположительно, он может быть главарем международной преступной группировки La Cordillera.
Как пишет газета со ссылкой на национальную полицию Испании, задержан житель Колумбии, которого на родине подозревают в множестве тяжких преступлений. Колумбийские власти в прошлом объявили его в розыск из-за обвинений в причастности к подготовке и осуществлению более ста убийств. В числе его жертв - собственная теща. Женщина была убита за хищение денег криминальной организации.
Задержанный в Мадриде колумбиец, по версии следствия, не только киллер, но и главарь крупной преступной группировки, которая занимается наркотрафиком в целом ряде стран, включая Соединенные Штаты, Кабо-Верде и Мексику.
Известно, что подозреваемый проживал на территории Испании с 2015 года. Как полагают в полиции, он переехал в Европу для создания новых ячеек своей преступной организации в Испании, Бельгии и Франции.
Ранее в Бразилии в ходе масштабной спецоперации был арестован "кокаиновый король Милана" Рокко Морабито, принадлежащий к калабрийской мафии "Ндрангета". Правоохранительные органы страны действовали совместно с итальянскими коллегами, сотрудниками ФБР и Министерства юстиции США.
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