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Во Франции убит мужчина, напавший на сотрудницу полиции
28.5.2021 21:16
Фото: imag.one
На западе Франции полицейские смертельно ранили мужчину, который атаковал с ножом сотрудницу правоохранительных органов, а потом стрелял в ее коллег.
Нападавший был убит во время задержания.
ЧП случилось на территории кантона Ла-Шапель-сюр-Эрдр под Нантом (департамент Атлантическая Луара на западе Франции). Злоумышленник сначала нанес ножевые ранения женщине-полицейскому, передает The Local. Забрав оружие пострадавшей, он смог сбежать. Через некоторое время мужчина открыл стрельбу по полицейским и был смертельно ранен ответным огнем.
Со ссылкой на источники в полиции региона уточняется, что правоохранители установили местонахождение подозреваемого примерно через три часа после нападения на сотрудницу МВД. В операции было задействовано свыше двухсот силовиков, привлекались кинологические расчеты и вертолеты.
Как пояснили в Национальной жандармерии Франции, в общей сложности были ранены трое полицейских. Ни один из них не находится в тяжелом состоянии, передает агентство Associated Press, цитируя официальное заявление ведомства. Однако во французских СМИ распространяются сведения, что женщина-полицейский получила серьезные ранения, угрожающие жизни.
Личность застреленного мужчины уже установлена. Известно, что ему было тридцать девять лет. В прошлом он привлекался к уголовной ответственности за мелкие преступления.
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