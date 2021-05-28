Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Во Франции убит мужчина, напавший на сотрудницу полиции

28.5.2021 21:16

Фото: imag.one



На западе Франции полицейские смертельно ранили мужчину, который атаковал с ножом сотрудницу правоохранительных органов, а потом стрелял в ее коллег.



Нападавший был убит во время задержания.



ЧП случилось на территории кантона Ла-Шапель-сюр-Эрдр под Нантом (департамент Атлантическая Луара на западе Франции). Злоумышленник сначала нанес ножевые ранения женщине-полицейскому, передает The Local. Забрав оружие пострадавшей, он смог сбежать. Через некоторое время мужчина открыл стрельбу по полицейским и был смертельно ранен ответным огнем.



Со ссылкой на источники в полиции региона уточняется, что правоохранители установили местонахождение подозреваемого примерно через три часа после нападения на сотрудницу МВД. В операции было задействовано свыше двухсот силовиков, привлекались кинологические расчеты и вертолеты.



Как пояснили в Национальной жандармерии Франции, в общей сложности были ранены трое полицейских. Ни один из них не находится в тяжелом состоянии, передает агентство Associated Press, цитируя официальное заявление ведомства. Однако во французских СМИ распространяются сведения, что женщина-полицейский получила серьезные ранения, угрожающие жизни.



Личность застреленного мужчины уже установлена. Известно, что ему было тридцать девять лет. В прошлом он привлекался к уголовной ответственности за мелкие преступления.



Автор: Злата Богатова

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