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В Египте утонул экс-глава украинской разведки


28.5.2021 20:10
В Египте утонул экс-глава украинской разведкиФото: voennoedelo.com

Бывший руководитель украинской Службы внешней разведки Виктор Гвоздь погиб во время отдыха в Египте.

Как передают украинские СМИ, трагическое происшествие случилось во время дайвинга.

Сведения о гибели Виктора Гвоздя, возглавлявшего СВР Украины в период с февраля 2014 года по апрель 2016 года, подтвердил замруководителя МИД страны Евгений Енин. Как стало известно, ЧП случилось сегодня ранним утром в окрестностях Дахаба. По предварительным данным, Гвоздь скончался после погружения в море, передает Obozrevatel.

Отмечается, что Гвоздь не смог самостоятельно всплыть на поверхность. После того, как спасатели смогли отыскать мужчину, они прямо на берегу провели сердечно-легочную реанимацию. Затем пострадавший был доставлен в ближайшую больницу. Вскоре после госпитализации Гвоздь умер.

Бывший начальник СВР уже давно занимался дайвингом и успел посетить множество мест по всему миру. На этот раз 62-летний Гвоздь приехал в Египет вместе с супругой.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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