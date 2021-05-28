|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Египте утонул экс-глава украинской разведки
28.5.2021 20:10
Фото: voennoedelo.com
Бывший руководитель украинской Службы внешней разведки Виктор Гвоздь погиб во время отдыха в Египте.
Как передают украинские СМИ, трагическое происшествие случилось во время дайвинга.
Сведения о гибели Виктора Гвоздя, возглавлявшего СВР Украины в период с февраля 2014 года по апрель 2016 года, подтвердил замруководителя МИД страны Евгений Енин. Как стало известно, ЧП случилось сегодня ранним утром в окрестностях Дахаба. По предварительным данным, Гвоздь скончался после погружения в море, передает Obozrevatel.
Отмечается, что Гвоздь не смог самостоятельно всплыть на поверхность. После того, как спасатели смогли отыскать мужчину, они прямо на берегу провели сердечно-легочную реанимацию. Затем пострадавший был доставлен в ближайшую больницу. Вскоре после госпитализации Гвоздь умер.
Бывший начальник СВР уже давно занимался дайвингом и успел посетить множество мест по всему миру. На этот раз 62-летний Гвоздь приехал в Египет вместе с супругой.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|