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Иностранец пытался незаконно ввезти в РФ изделия бронзового века
28.5.2021 16:17
Фото: arran.ru
Сотрудникам Брянской таможни удалось пресечь незаконный ввоз в Россию изделий бронзового века, которые представляют большую ценность.
Как сообщает пресс-служба ведомства, тринадцать предметов были обнаружены у гражданина Республики Босния и Герцеговина на посту МАПП Новые Юрковичи.
Российские таможенники в общей сложности нашли у иностранца тринадцать предметов глиняной посуды, в том числе, сосуды, включая зоооморфный, различные чаши ручной лепки из керамических фрагментов, а также кубковый чернолаковый канфар. По мнению экспертов, все эти изделия можно отнести к периоду энеолита (бронзовому веку). Созданные в период IV-I тысячелетий до н.э., предметы представляют значительную культурно-историческую ценность.
По факту случившегося возбуили два административных дела, по статьям о нарушении декларирования и несоблюдению запретов и (или) ограничений на ввоз товаров в таможенную зону Российской Федерации и Евразийского экономического союза.
Ранее на таможне Таганрога был задержан гражданин Украины, пытавшийся незаконно вывезти из России Библию, созданную в XIX веке. По данным пресс-службы Южного таможенного управления, редкое издание было найдено в автомобиле несостоявшегося контрабандиста. Книгу "Господа нашего Иисуса Христа Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна", которая датируется 1898 годом, нашли в ходе осмотра иномарки на автомобильном пункте пропуска Весело-Вознесенка, расположенном в районе 118-го км трассы, связывающей Ростов-на-Дону и Одессу.
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