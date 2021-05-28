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В Литве готовы принять чемпионат Европы по велотреку вместо Белоруссии


28.5.2021 15:27
В Литве готовы принять чемпионат Европы по велотреку вместо БелоруссииФото: inshe.tv

В Литве имеется необходимая инфраструктура для проведения соревнований такого уровня, заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

Представительница официального Вильнюса сообщила об этом на своей странице в Twitter.

Как написала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, ее государство готово принять у себя чемпионат Европы по велоспорту на треке. Литва располагает необходимой для этого инфраструктурой и опытом, а также дружелюбными болельщиками. Литва готова осуществить финансовый вклад, выполнив обязательство перед UEC и спортсменами из пятидесяти национальных федераций, указала в своем сообщении Шимоните.

Представители Европейского союза велосипедистов (UEC) уже отреагировали на предложение, отметив, что с радостью его рассмотрят.

Первоначально ЧЕ должен был пройти в Белоруссии с 23 по 27 июня этого года. Однако накануне правление UEC объявил об отмене соревнований, которые планировались в Минске. Как сообщила пресс-служба спортивной организации, чемпионат Европы по велосипедному спорту на треке в Минске решили не проводить "в свете текущей международной ситуации".

За последние дни от участия в этом чемпионате отказался целый ряд сборных, в частности, Великобритании и Германии.

До этого пресс-служба Белорусской федерации футбола сообщила об отмене матча с участием знаменитых иностранных спортсменов был. Игру, которая была запланирована на 5 июня, собирались приурочить к 110-летнему юбилею белорусского футбола. Однако мероприятие было решено перенести "на неопределенный срок" после того, как от участия в матче отказались победитель Лиги чемпионов Эдгарас Янкаускас из Литвы и чех Томаш Росицки, а также ряд других известных футболистов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 142

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