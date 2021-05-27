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UEC отменил Чемпионат Европы по велоспорту на треке в Минске


27.5.2021 23:07
UEC отменил Чемпионат Европы по велоспорту на треке в МинскеФото: inshe.tv

Европейский велосипедный союз (UEC) объявил об отмене соревнований, которые планировались в Минске.

Как сообщила пресс-служба спортивной организации, чемпионат Европы по велосипедному спорту на треке в Минске решили не проводить "в свете текущей международной ситуации".

Соответствующее решение было принято по итогам заседания правления UEC, которое состоялось в штаб-квартире организации в швейцарской Лозанне. руководство континентальной конфедерации рассматривало различные вопросы, касающиеся повестки на следующие четыре года. В свете текущей международной обстановки было решено отказаться от проведения в Минске европейского первенства по велоспорту на треке. Ранее предполагалось, что соревнования пройдут в белорусской столице с 23 по 27 июня этого года, отмечает пресс-служба UEC.

За последние дни от участия в этом чемпионате отказался целый ряд сборных, в частности, Великобритании и Германии.

Напомним, ранее пресс-служба Белорусской федерации футбола сообщила об отмене матча с участием знаменитых иностранных спортсменов был. Игру, которая была запланирована на 5 июня, собирались приурочить к 110-летнему юбилею белорусского футбола. Однако мероприятие было решено перенести "на неопределенный срок" после того, как от участия в матче отказались победитель Лиги чемпионов Эдгарас Янкаускас из Литвы и чех Томаш Росицки, а также ряд других известных футболистов.

Автор: Злата Богатова

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