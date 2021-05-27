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Основатель NEXTA Путило просит у властей Польши усилить его охрану
27.5.2021 22:01
Фото: spektr.by
Белорус Степан Путило, создавший Telegram-каналы NEXTA и NEXTA-Live, которые в его родной стране признаны экстремистскими, попросил у властей Польши усиленную охрану.
Последнее время молодой человек проживает в Варшаве.
По словам Степана Путило, который выступил сегодня на пресс-конференции, он опасается за свою жизнь и здоровье. В его адрес продолжают поступать угрозы, передает ТАСС. Поэтому Путило обратился к властям Польши с просьбой усилить его охрану
Ранее в польской прессе сообщалось о том, что местные спецслужбы уже обеспечили 22-летнего белоруса круглосуточной защитой. По данным открытых источников, охрана Путило была предоставлена в августе 2020 года.
В своей сегодняшней речи Путило также обратился к официальному Брюсселю с призывом усилить давление на главу Беларуси Александра Лукашенко. Основатель Telegram-канала NEXTA попросил у Евросоюза помощи, чтобы добиться скорейшего освобождения его соратника Романа Протасевича. По словам Путило, сейчас требуется "беспрецедентное давление", которое может подразумевать "экономическую, политическую и транспортную блокировку" Белоруссии.
Экс-главреда NEXTA задержали в Минске 23 мая, когда в белорусской столице совершил вынужденную посадку летевший из Афин в Вильнюс лайнер Ryanair. Родители Протасевича также выступили на пресс-конференции, которая состоялась в Варшаве. Они призвали власти Европейского союза и Соединенных Штатов оказать содействие в освобождении их сына и летевшей с ним подруги - россиянки Софии Сапеги.
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