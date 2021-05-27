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Основатель NEXTA Путило просит у властей Польши усилить его охрану


27.5.2021 22:01
Основатель NEXTA Путило просит у властей Польши усилить его охрануФото: spektr.by

Белорус Степан Путило, создавший Telegram-каналы NEXTA и NEXTA-Live, которые в его родной стране признаны экстремистскими, попросил у властей Польши усиленную охрану.

Последнее время молодой человек проживает в Варшаве.

По словам Степана Путило, который выступил сегодня на пресс-конференции, он опасается за свою жизнь и здоровье. В его адрес продолжают поступать угрозы, передает ТАСС. Поэтому Путило обратился к властям Польши с просьбой усилить его охрану

Ранее в польской прессе сообщалось о том, что местные спецслужбы уже обеспечили 22-летнего белоруса круглосуточной защитой. По данным открытых источников, охрана Путило была предоставлена в августе 2020 года.

В своей сегодняшней речи Путило также обратился к официальному Брюсселю с призывом усилить давление на главу Беларуси Александра Лукашенко. Основатель Telegram-канала NEXTA попросил у Евросоюза помощи, чтобы добиться скорейшего освобождения его соратника Романа Протасевича. По словам Путило, сейчас требуется "беспрецедентное давление", которое может подразумевать "экономическую, политическую и транспортную блокировку" Белоруссии.

Экс-главреда NEXTA задержали в Минске 23 мая, когда в белорусской столице совершил вынужденную посадку летевший из Афин в Вильнюс лайнер Ryanair. Родители Протасевича также выступили на пресс-конференции, которая состоялась в Варшаве. Они призвали власти Европейского союза  и Соединенных Штатов оказать содействие в освобождении их сына и летевшей с ним подруги - россиянки Софии Сапеги.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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