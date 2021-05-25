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Лукашенко рассказал, откуда поступил сигнал о минировании лайнера Ryanair
11:31
Фото: deon.pl
Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые прокомментировал инцидент с экстренным приземлением самолета авиакомпании Ryanair в Минске.
Как заявил глава РБ, сигнал о террористе, находившемся на борту лайнера, поступил из Швейцарии одновременно в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска.
По словам белорусского президента Александра Лукашенко, за пределами республики располагали информацией, что на борту лайнера Ryanair находится террорист. Соответствующий сигнал поступил из Швейцарии, заявил глава РБ, выступая в парламенте на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления.
Действия белорусской стороны Лукашенко объяснил необходимостью защищать жизни людей. "На фоне каскада угроз о минировании" различных объектов в Беларуси силовики действовали оперативно и очень профессионально, заявил президент. Он также отметил, что сообщения о минировании образовательных учреждений и предприятий поступают "с IP-адресов в Польше, Литве и Латвии".
Заявление Лукашенко цитирует в своем Telegram-канале телевизионная компания АТН, а также ряд белорусских СМИ. Как подчеркнул глава государства, страны Запада не захотели участвовать в расследовании инцидента с экстренным приземлением в Минске самолета авиакомпании Ryanair.
Ранее стало известно об аресте задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги. Как оказалось, девушка, летевшая вместе с Романом Протасевичем из Афин в Вильнюс, являлась редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", где публиковались данные о милиционерах. Гражданке РФ Софии Сапеге может грозить наказание в виде двенадцати лет лишения свободы.
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