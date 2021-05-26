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Анну Каренину в новом сериале Netflix сыграет Светлана Ходченкова
26.5.2021 23:26
Фото: vk.com
Стримминговый сервис Netflix сообщил о съемках первого оригинального драматического российского сериала, который получил название "АННА К".
Как стало известно, речь идет о современной интерпретации знаменитого произведения Льва Толстого.
В пресс-службе Netflix пояснили, что для зрителей готовят "современную интерпретацию классического романа Льва Толстого "Анна Каренина". Главную героиню в нем предстоит сыграть известной актрисе театра и кино Светлане Ходченковой. Супругом Анны Карениной будет будущий губернатор Петербурга, а Вронский окажется наследником алюминиевой империи. По словам представителей сервиса, сюжетные линии драмы будут включать в себя события в космополитичной Москве и историческом Санкт-Петербурге, а также в суровых условиях реальной российской деревни.
"АННА К" станет первым российским сериалом, созданным Netflix совместно с 1-2-3 Production, пояснил руководитель оригинальных сериалов сервиса Майкл Аззолино. В качестве режиссеров этого фильма выступят Роман Кантор, Наташа Меркулова, Евгений Никишов, Алексей Чупов и Валерий Федорович. О дате премьеры сериала объявят дополнительно.
Ранее народная артистка России Ирина Алферова выступила в поддержку мужчин. По мнению звезды, движение #MeToo ограничивает представителей сильного пола в их праве на инициативу в личных отношениях. Последствия этого могут оказаться катастрофическими и привести к скорому уничтожению "последних оставшихся мужчин", отметила актриса.
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