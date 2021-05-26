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В Удмуртии в поле нашли останки нескольких человек
26.5.2021 12:10
Фото: avant-garde.com.cy
Следственные органы Удмуртии приступили к проверке по факту обнаружения фрагментов скелетированных останков нескольких человек.
По данным ведомства, ЧП случилось на территории Увинского района республики.
Как информирует пресс-служба регионального СУ СКР, на поле были найдены останки как минимум трех человек. Три черепа и фрагменты различных костей обнаружили местные жители, когда проводили разравнивание поля.
Уточняется, что останки нашли на территории, где в прошлом располагалась деревня Кильцем. Личности погибших, причины и давность их смерти предстоит установить специалистам, указано в сообщении ведомства. Пока же сведений о том, кем могли быть умершие, из официальных источников не поступало.
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