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При столкновении японского и российского судов погибли три моряка
10:07
Фото: m24.ru
Японская рыболовецкая шхуна "Хокко-мару 8" столкнулась с российским траулером "Амур" у берегов острова Хоккайдо, передает Kyodo.
По данным агентства, в результате ЧП погибли три японских моряка, еще два были травмированы.
В акватории Охотского моря произошло столкновение российского рыболовного траулера "Амур" и японской шхуны "Хокко-мару 8" водоизмещением 9,7 тонны. Это случилось на расстоянии около 23 км от берегов острова Хоккайдо, сообщает ТАСС. После инцидента иностранное судно опрокинулось, все моряки оказались в воде.
Все пострадавшие были подняты на борт "Амура" водоизмещением 662 тонны. На траулер также доставили тела погибших, извлеченные из воды. Корабль после этого направился в порт города Момбецу префектуры Хоккайдо.
Предположительно, причиной ЧП могла стать плохая видимость. Как рассказал журналистам один из выживших японских рыбаков, их судно перед столкновением не двигалось.
Прокомментировав случившееся, представители российского генконсульства в Саппоро пояснили, что к ним не поступали сведения о пострадавших согражданах. При необходимости дипломаты окажут россиянам содействие и помощь, заверили в дипмиссии.
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