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Белоруссия и Латвия взаимно высылают почти всех дипломатов


24.5.2021 22:15
Белоруссия и Латвия взаимно высылают почти всех дипломатовФото: vk.com

После инцидента с экстренным приземлением в Белоруссии лайнера Ryanair и последующего задержания активиста Романа Протасевича резко осложнились отношения между Минском и Ригой. Как стало известно, белорусские и российские власти взаимно вышлют практически всех сотрудников дипломатических представительств.

Руководство Латвии потребовало от белорусских дипломатов покинуть страну после того, как подобное решение озвучили в Минске. Власти РБ объявили о высылке посла и всех сотрудников латвийского посольства на фоне скандала, который связан с экстренной посадкой лайнера Ryanair и последующего задержания сооснователя Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Этот канал власти Белоруссии ранее признали экстремистским, а его администраторы были объявлены в розыск.

Официальный представитель МИД Латвии, подтвердив намерения выдворить всех белорусских дипломатов, назвал решение ответом на действия Минска, передает Reuters. Как стало известно, главе посольства на отъезд домой дали сутки.

По словам министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, в Минске готовы дать Риге симметричный ответ. После высылки латвийских дипломатов в республике останется лишь один сотрудник, который будет выполнять административно-технические функции по уходу за зданием, пояснил глава ведомства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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