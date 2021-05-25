ИнтерНовости - новости в стране и мире
Власти Якутии изменили сообщение об «обязательной» вакцинации
Власти Якутии изменили сообщение об «обязательной» вакцинации
В Бразилии арестован «кокаиновый король Милана»
В Бразилии арестован «кокаиновый король Милана»
Лукашенко рассказал, откуда поступил сигнал о минировании лайнера Ryanair
Лукашенко рассказал, откуда поступил сигнал о минировании лайнера Ryanair
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Лукашенко рассказал, откуда поступил сигнал о минировании лайнера RyanairЛукашенко рассказал, откуда поступил сигнал о минировании лайнера Ryanair
Похищенные у «Роскосмоса» деньги нашли в Гонконге и ОАЭПохищенные у «Роскосмоса» деньги нашли в Гонконге и ОАЭ
При столкновении японского и российского судов погибли три морякаПри столкновении японского и российского судов погибли три моряка
Латвийский политик предложил взять в заложники белорусских хоккеистовЛатвийский политик предложил взять в заложники белорусских хоккеистов
США выделят Палестине помощь в размере $37,5 млнСША выделят Палестине помощь в размере $37,5 млн

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ru
Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Открытие первого инновационного концепт-стора Askona здорового снаОткрытие первого инновационного концепт-стора Askona здорового сна

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Нурмагомедов отказался от $100 млн за бой с Мейвейзером


25.5.2021 22:15
Нурмагомедов отказался от $100 млн за бой с МейвейзеромФото: bb.lv

Хабиб Нурмагомедов решил не принимать предложение о боксерском поединке с непобежденным американцем Флойдом Мейвейзером.

Как пояснил менеджер россиянина Али Абдель-Азиз, боец смешанных единоборств мог заработать $100 млн.

По словам агента, Хабибу Нурмагомедову было предложено 100 миллионов долларов за встречу с Флойдом Мэйвезером, передает Sportskeeda. Однако россиянин, ранее объявивший о завершении своей карьеры, подчеркнул, что намерен сдержать "слово перед мамой".

Али Абдель-Азиз подчеркнул, что боец "происходит из мусульманской культуры", где принято относиться к матерям с очень глубоким уважением. Поэтому Хабиб Нурмагомедов если и возвратится в спорт, то лишь после соответствующего пожелания матери. Пока же этого не произошло.

В октябре прошлого года россиянин одержал победу над американцем Джастином Гэтжи. Поединок состоялся в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Гонорар отечественного бойца за встречу превысил шесть миллионов долларов. Защитив титул чемпиона UFC в легком весе, Нурмагомедов объявил, что завершает выступления.

Напомним, летом 2017 года прошел поединок Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора. Суммарный заработок борцов составил тогда около 130 миллионов долларов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 123

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В Малайзии более 200 человек пострадали при столкновении поездов метроВ Малайзии более 200 человек пострадали при столкновении поездов метро
Лавров провел переговоры с БлинкеномЛавров провел переговоры с Блинкеном
США выделят Палестине помощь в размере $37,5 млнСША выделят Палестине помощь в размере $37,5 млн
Великобритания отказалась принимать рейсы «Белавиа»Великобритания отказалась принимать рейсы «Белавиа»
При столкновении японского и российского судов погибли три морякаПри столкновении японского и российского судов погибли три моряка

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru