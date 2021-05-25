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Нурмагомедов отказался от $100 млн за бой с Мейвейзером
25.5.2021 22:15
Фото: bb.lv
Хабиб Нурмагомедов решил не принимать предложение о боксерском поединке с непобежденным американцем Флойдом Мейвейзером.
Как пояснил менеджер россиянина Али Абдель-Азиз, боец смешанных единоборств мог заработать $100 млн.
По словам агента, Хабибу Нурмагомедову было предложено 100 миллионов долларов за встречу с Флойдом Мэйвезером, передает Sportskeeda. Однако россиянин, ранее объявивший о завершении своей карьеры, подчеркнул, что намерен сдержать "слово перед мамой".
Али Абдель-Азиз подчеркнул, что боец "происходит из мусульманской культуры", где принято относиться к матерям с очень глубоким уважением. Поэтому Хабиб Нурмагомедов если и возвратится в спорт, то лишь после соответствующего пожелания матери. Пока же этого не произошло.
В октябре прошлого года россиянин одержал победу над американцем Джастином Гэтжи. Поединок состоялся в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Гонорар отечественного бойца за встречу превысил шесть миллионов долларов. Защитив титул чемпиона UFC в легком весе, Нурмагомедов объявил, что завершает выступления.
Напомним, летом 2017 года прошел поединок Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора. Суммарный заработок борцов составил тогда около 130 миллионов долларов.
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