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В Малайзии более 200 человек пострадали при столкновении поездов метро
25.5.2021 21:52
Фото: smi2.net
По последним официальным данным, в результате столкновения двух поездов метро в Малайзии получили травмы 213 человек.
Состояние сорока семи пострадавших пассажиров медики оценивают как тяжелое, передает Sindonews.
ЧП случилось в минувший понедельник, 24 мая, около 20:45 по местному времени. Два поезда столкнулись в туннеле, расположенном между станциями Kampung Baru и KLCC. Один из составов проходил испытания, в нем ехал лишь управлявший поездом машинист.
Скорость движения поездов в момент аварии составляла порядка 40 км в час, передают малайзийские СМИ со ссылкой на заявление местных властей. Предположительно, причиной столкновения мог стать неправильный маршрут одного из составов. Все обстоятельства инцидента предстоит установить специалистам.
Премьер-министр страны Мухиддин Яссин потребовал провести тщательное расследование, после которого виновных привлекут к ответственности по всей строгости закона.
Глава Министерства транспорта Малайзии Ви Ка Сион сообщил, что авария стала самым серьезным происшествием в легком метро страны за последние двадцать три года.
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