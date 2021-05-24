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Из замка Арундел похищены золотые четки Марии Стюарт


24.5.2021 18:23
Из замка Арундел похищены золотые четки Марии СтюартФото: wallpaperflare.com

В Западном Сассексе похищены исторические ценности общей стоимость не менее 1 млрд фунтов, передает BBC News. Воры смогли пробраться в замок Арундел через окно, после чего украли, в частности, золотые четки, которых королева Шотландская Мария Стюарт касалась в день ее казни, 8 февраля 1587 года.

Со ссылкой на правоохранительные органы графства сообщается, что с этим преступлением, предположительно, может быть связан поджог полноприводного седана. Обгоревшая машина была обнаружена в окрестностях замка, пояснили британские следователи.

Как отметили в администрации замка, также исчезли коронационные кубки, подаренные Марией Стюарт одному из предков нынешнего владельца Арундела, граф-маршалу Англии, герцогу Норфолкскому. Похищенные реликвии имеют точную стоимость, однако с учетом их истории, они могут считаться бесценными, отметили в Арунделе. К местному населению обратились с призывом оказать содействие полиции и вернуть герцогу украденное.

Замок Арундел, являющийся частной собственностью, сейчас принадлежит 18-му герцогу Норфолкскому, граф-маршалу Англии Эдуарду Фицалану-Говарду. Значительная часть помещений, как и приусадебная территория, открыты для посещений.

После объявленного в Великобритании локдауна замок смог вновь принять туристов лишь 18 мая. По данным полиции, похитители пробрались в здание вечером минувшей пятницы, 21 мая. Сигнализация сработала около 22:30.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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