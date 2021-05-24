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Жительница Челябинска погибла, упав в канализационный люк


24.5.2021 08:15
Жительница Челябинска погибла, упав в канализационный люкФото: vk.com

В Челябинске прокуратура приступила к проверке по факту гибели 45-летней местной жительницы.

Женщина, отправившаяся на пикник с компанией знакомых, провалилась в открытый канализационный коллектор.

Как информирует пресс-служба региональной прокуратуры, трагедия случилась на территории "Заячьего острова" в Калининском районе. Это место очень популярно среди горожан как место отдыха, отмечают местные СМИ.

Ранее в уральской прессе и социальных сетях распространились сообщения о ЧП. По данным открытых источников, вечером минувшей субботы, 22 мая, женщина не заметила открытый коллектор, который в тот момент не был закрыт люком. После того, как местная жительница провалилась в него, к месту происшествия были направлены медики, спасатели и полицейские, а также аварийная бригада "Производственного объединения водоснабжения и водоотведения" (ПОВВ, в его обслуживании располагается данный коллектор).

В результате тело женщины было обнаружено лишь через несколько часов. К тому времени оно уже находилось на очистных сооружениях, которые находятся на расстоянии около 8 км от места, где произошел инцидент.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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